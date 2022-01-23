Биспинг: Джонс должен выйти в октагон и опозорить тяжеловесов, а не писать из дома гадости

Бывший боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC Майкл Биспинг высказался по поводу Джона Джонса, который пренебрежительно отнёсся к бою за титул UFC в тяжёлом дивизионе между франко-камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну и обладателем временного титула, французом Сирилем Ганом.

«Он давно не выходил в октагон. Это всё хорошо и прекрасно, сидеть где-то далеко, опускать бойцов и называть себя папочкой, которым он вполне может быть. Но вместо этого он может пойти туда и опозорить всех в дивизионе тяжеловесов. Но мы не можем быть уверенными в этом, пока ты не станешь достаточно мужественным, чтобы сделать это. Ты не должен сидеть и писать гадости о том, что происходит в дивизионе», — приводит слова Биспинга MMA Fighting.

Напомним, победу решением судей праздновал Нганну, защитив чемпионский пояс UFC в тяжёлой весовой категории.