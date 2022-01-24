Тренер Волкова: Саша — неудобный соперник для Нганну

Тарас Кияшко, тренер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова, считает, что его подопечный является неудобным соперником для чемпиона лиги Фрэнсиса Нганну.
«Думаю, что Саша — неудобный соперник для Нганну. Во-первых, размерами своими. Во-вторых, своим техническим арсеналом, навыками борьбы, ударной техникой. Сейчас тяжело говорить… Но я не думаю, что он удобный для Нганну. Как раз наоборот», — сказал Кияшко на YouTube-канале «Ушатайка: Спорт-экспресс».
Напомним, сегодня камерунец встречался в титульном бою с Сирилем Ганом. Победу судейским решением праздновал Нганну, защитивший чемпионский пояс UFC в тяжёлой весовой категории.
Что касается Волкова, то следующий бой он должен провести на турнире UFC Fight Night 19 марта с британцем Томом Аспиналлом. Ожидается, что турнир пройдёт в Лондоне. Учитывая то, что до боя осталось два месяца, этот поединок вряд ли окажется под угрозой срыва из-за болезни Александра.
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