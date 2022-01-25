Диллашоу назвал фаворита боя-реванша между Яном и Стерлингом

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу поделился мыслями о фаворите поединка, в котором встретятся временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян и обладатель пояса чемпиона промоушена в этом дивизионе, американец Алджэмейн Стерлинг.



«Случиться может всё, что угодно, но я бы поставил на Яна. В их прошлом поединке Алджэмейн просто сломался и сдался. Я ожидал, что Стерлинг доставит Яну гораздо больше проблем своей борьбой и тейкдаунами, но Пётр просто словно отмахнулся от всего этого. Как будто у Стерлинга не было сил. Не знаю, на что можно рассчитывать с таким менталитетом.



А Ян — убийца, у него очень хороший менталитет. У Стерлинга нет такого боевого духа. Он немного слаб, когда дело доходит до всего этого», — сказал Диллашоу в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.

Пётр лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде

Ян и Стерлинг встретятся на UFC 273, который запланирован на 9 апреля.