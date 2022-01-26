Хамзат Чимаев провёл спарринг с Ярославом Амосовым. Видео

Знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «инстаграме», показав, как ведёт борьбу с чемпионом Bellator в полусреднем весе, непобеждённым бойцом Ярославом Амосовым.



«Вся жизнь — это борьба!» — подписал видео Чимаев.

Хамзат Чимаев показал спарринг с Ярославом Амосовым:

Напомним, последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.



28-летний Амосов одержал 26 побед в 26 боях. В июне 2021 года он победил Дугласа Лиму единогласным решением и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе. Ранее в Bellator официально анонсировали титульный бой в полусреднем весе между Амосовым и представителем США Майклом Пейджем. Поединок состоится 13 мая на турнире в Лондоне.