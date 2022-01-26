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«Он не доказал, что лучший боец». Ковингтон хочет снова драться с Усманом

«Он не доказал, что лучший боец». Ковингтон хочет снова драться с Усманом
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Американский боец UFC Колби Ковингтон выразил желание в третий раз сразиться с чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом. По мнению Ковингтона, это станет возможным в случае его победы над Хорхе Масвидалем.

«Это вернёт меня в очередь на ещё один бой с Усманом. Многие ведь видели, что произошло в нашей предыдущей битве. Я легко выиграл три раунда. Думаю, что выиграл даже четыре. Единственный раунд, который он явно забрал, был вторым. А за мной остались первый, третий, четвёртый и пятый — все это видели и желают увидеть опять.

Нет никого, кто мог бы конкурировать с ним так, как я. Должна быть трилогия, потому что он не доказал, что является лучшим бойцом. Он не доказал, что он лучший полусредневес в мире, так что у нас есть незаконченное дельце. Поэтому после того, как я покончу с Хорхе Масвидалем 5 марта, то, думаю, и получу шанс на титульный бой», — приводит слова Ковингтона MMAJunkie.

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