«Он не доказал, что лучший боец». Ковингтон хочет снова драться с Усманом

Американский боец UFC Колби Ковингтон выразил желание в третий раз сразиться с чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом. По мнению Ковингтона, это станет возможным в случае его победы над Хорхе Масвидалем.
«Это вернёт меня в очередь на ещё один бой с Усманом. Многие ведь видели, что произошло в нашей предыдущей битве. Я легко выиграл три раунда. Думаю, что выиграл даже четыре. Единственный раунд, который он явно забрал, был вторым. А за мной остались первый, третий, четвёртый и пятый — все это видели и желают увидеть опять.
Нет никого, кто мог бы конкурировать с ним так, как я. Должна быть трилогия, потому что он не доказал, что является лучшим бойцом. Он не доказал, что он лучший полусредневес в мире, так что у нас есть незаконченное дельце. Поэтому после того, как я покончу с Хорхе Масвидалем 5 марта, то, думаю, и получу шанс на титульный бой», — приводит слова Ковингтона MMAJunkie.
- 26 января 2022
-
14:02
-
13:40
-
12:42
-
12:11
-
11:36
-
10:56
-
10:39
-
10:29
-
09:37
-
09:18
-
02:00
-
01:04
-
00:06
- 25 января 2022
-
23:02
-
22:31
-
21:44
-
21:24
-
20:29
-
19:43
-
19:20
-
18:26
-
17:57
-
17:15
-
16:07
-
15:16
-
14:15
-
13:30
-
12:14
-
11:10
-
10:32
-
09:38
-
00:59
- 24 января 2022
-
23:57
-
22:56
-
22:00