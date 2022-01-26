«Я, недавно». Алексей Олейник показал забавную детскую фотографию

44-летний российский боец Алексей Олейник, выступающий в тяжёлом весе UFC, разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал своё детское фото.
«Я, недавно. 44 года назад», — подписал фотографию Олейник.
Фотографию можно посмотреть на странице Алексея Олейника в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что Олейник отказался от боя с представителем США Грегом Харди (7-4 MMA, 4-4 UFC). Поединок должен был состояться на турнире UFC 270, запланированном в ночь с 22 на 23 января. Сообщалось, что в промоушене уже нашли замену россиянину – бойцом, который выступит вместо Алексея, должен стать 26-летний молдавско-украинский боец Сергей Спивак (13-3 MMA, 4-3 UFC).
Недавно Олейник выложил ещё один пост, где рассказал о визите сотрудников антидопингового агентства США (USADA).
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