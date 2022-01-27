Пол: Нганну заслуживает гораздо большего, чем ложь Уайта. Пришло время послать его

Известный блогер и боксёр Джейк Пол вновь высказался по поводу президента UFC Даны Уайта.

«Фрэнсис Нганну заслуживает гораздо большего, чем ложь и неуважение Даны Уайта к нему и его менеджеру. Настало время всем сказать: «К чёрту Дану Уайта» и поддержать мужчин и женщин, которые подвергают свои тела риску, чтобы сделать его толстым и богатым», — написал Пол в своём «твиттере».

В декабре Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. С тех пор Пол призывает звезду UFC Хорхе Масвидаля к поединку в боксе или ММА, если Уайт согласится на условия, предложенные американским блогером. Ранее Пол выражал желание попробовать свои силы в ММА. При этом президент UFC Дана Уайт не исключил, что Джейк сможет выступить в UFC, несмотря на их недавний конфликт.