«Не знаю, как бы я себя повёл». А. Емельяненко — про избиение Тактарова в Мексике

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на историю с избиением победителя турнира UFC 6, ветерана смешанных единоборств Олега Тактарова в Мексике.



«Вообще ничего не слышал об этом. Ну, не повезло. В Мексике что угодно может быть, там свои законы. У меня ничего такого в жизни не было. Я дружу со всеми. Не знаю, как бы повёл себя, окажись я рядом с Тактаровым в этой ситуации. Посмотрел бы по обстоятельствам», — цитирует Александра Емельяненко «ВсеПроСпорт».



Напомним, инцидент в Мексике случился из-за того, что Тактаров заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. После этого Олега жестоко избили охранники.



Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии, при этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

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