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«Попытка отмыть как можно больше денег». Джулианна Пенья — о мерах по борьбе с COVID-19

«Попытка отмыть как можно больше денег». Джулианна Пенья — о мерах по борьбе с COVID-19
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Боец ММА Джулианна Пенья рассказала о своём отношении к мерам, которые принимаются для борьбы с коронавирусом.

«Я слушала подкаст с двумя врачами: доктором Малоуном и Питером Маккалоу. Это открыло мне глаза. Я, так сказать, большая сторонница теории заговора в отношении всего этого и была ею с самого начала. Мне кажется, что это просто попытка отмыть как можно больше денег. Они пытаются нас убить, и это смешно», — сказала Пенья в подкасте Джо Рогана.

Последний бой Пенья провела на турнире UFC 269, где встречалась с представительницей Бразилии Амандой Нуньес. Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов.

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