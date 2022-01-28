Тактаров показал актуальную физическую форму, разместив подборку своих фото с разных углов

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав серию фотографий.

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



Не так давно на Олега было совершено нападение в Мексике. Тактаров заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. После этого россиянина жестоко избили охранники.