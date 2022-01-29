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Следующий бой Борщёва состоится 26 марта с Марком Диакези

Следующий бой Борщёва состоится 26 марта с Марком Диакези
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв готовится к проведению боя в лёгком весе с английским бойцом конголезкого происхждения Марком Диакези на UFC Fight Night 26 марта на «Нэшнл Уайд Арена» в Коламбусе (США), сообщил портал MMA Junkie.

Напомним, 23 января Борщёв дебютировал в UFC, тогда он остановил Дакоту Буша в первом раунде ударом по печени. До перехода в UFC Борщёв одержал 5 побед в турнирах MMA, в том числе нокаутом в октябре 2021 года на турнире Даны Уайта Претендентской серии. На его счету одно поражение американцу Уиллу Старксу раздельным решением судей.

Диакези проиграл два раза подряд: киргизскому бойцу Рафаэлю Физиеву решением судей в июле 2020 года и бразильцу Рафаэлю Алвесу сабмишеном в первом раунде в ноябре 2021 2года. Диакези имеет 5 поражений и 5 побед в турнирах UFC.

«Русский Макгрегор». Борщёв дебютировал в UFC нокаутом и станцевал вприсядку. Видео «Русский Макгрегор». Борщёв дебютировал в UFC нокаутом и станцевал вприсядку. Видео
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