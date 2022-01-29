Все результаты дебютного турнира Хабиба Eagle FC 44

В ночь на 29 января в Майами (штат Флорида, США) состоялся первый в истории промоушена Хабиба Нурмагомедова турнир на территории США Eagle FC 44.
В главном бою россиянин Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга техническим нокаутом (2-й раунд, 2:55).
Рашад Эванс победил Габриэля Чекко единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Рэй Борг победил Коди Гибсона единогласным решением (29-27, 29-27, 29-28).
Россиянин Рамазан Курамагомедов победил Джона Ховарда единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26).
Раймонд Магомедалиев победил Энтони Нжокуани техническим нокаутом (1-й раунд, 2:49)
Дилан Сальвадор победил Армана Оспанова техническим нокаутом (остановка боя углом) – (2-й раунд, 5:00)
Йорган Де Кастро победил Шона Ашера удушающим приёмом (guillotine choke) – (1-й раунд, 1:04)
Демаркус Джексон победил Майлса Хансингера техническим нокаутом (1-й раунд, 0:54)
Шон Банч победил Фирдавса Хасанова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Лоик Раджабов победил Зака Зейна удушающим приёмом (standing guillotine choke) – (1-й раунд, 3:23)
Айади Майдеддин победил Ситика Мудуева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
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