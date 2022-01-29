Назван соперник Магомеда Исмаилова в боксёрском матче

Популярный российский боец Магомед Исмаилов 25 февраля проведет матч по правилам бокса. Его соперником станет нигериец Оланреважу Дуродола.



Поединок был официально анонсирован во время трансляции очередного вечера бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого стал бой Вячеслава Дацика и Зелимхана «Пулеметчика» Дукаева, сообщает Fight Time.



41-летний Оланреважу Дуродола выступает в первом тяжёлом весе. Его профессиональный рекорд в боксе составляет 37 побед, 34 из которых были добыты нокаутами, и 9 поражений. В своё время нигериец досрочно победил Дмитрия Кудряшова, затем проиграв россиянину техническим нокаутом в реванше. Также Дуродола проигрывал Кшиштофу Влодарчику, Илунге Макабу и Майрису Бриедису.



35-летний Магомед Исмаилов провёл последний бой в октябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи, уступив техническим нокаутом в третьем раунде Владимиру Минееву. До этого россиянин не проигрывал в двенадцати боях подряд.

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