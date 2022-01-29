Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джаред Андерсон поможет Тайсону Фьюри подготовиться к бою с Диллианом Уайтом

Джаред Андерсон поможет Тайсону Фьюри подготовиться к бою с Диллианом Уайтом
Комментарии

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри определился со спарринг-партнёром перед боем с Диллианом Уайтом.

Им станет 22-летний Джаред Андерсон, считающийся одним из самых перспективных американских тяжеловесов, сообщил обозреватель бокса Дэн Рафаэль, слова которого приводит Boxingnews24.com.

«Только что разговаривал с промоутером Бобом Арумом о предложении по призовому фонду боя Фьюри-Уайт. Он сказал, что сразу после этого говорил с Тайсоном Фьюри, и Тайсон сказал ему, чтобы он обязательно пригласил Джареда Андерсона, претендента года, в Великобританию для спарринга с ним. Арум сказал, что Джаред действительно будет в лагере Фьюри и будет драться в карде», — отметил Дэн Рафаэль.

Место и дата проведения боя Фьюри против Уайта ещё не определены.

«Он настоящий». Новая гроза тяжёлого веса вырубил украинца на глазах Усика «Он настоящий». Новая гроза тяжёлого веса вырубил украинца на глазах Усика
Новость по теме
Фьюри заработает более $ 32 миллионов за защиту титула чемпиона мира против Диллиана Уайта
Новость по теме
Сторона Фьюри выиграла торги на бой с Уайтом, выложив рекордную сумму в истории бокса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022