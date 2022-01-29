Джаред Андерсон поможет Тайсону Фьюри подготовиться к бою с Диллианом Уайтом

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри определился со спарринг-партнёром перед боем с Диллианом Уайтом.



Им станет 22-летний Джаред Андерсон, считающийся одним из самых перспективных американских тяжеловесов, сообщил обозреватель бокса Дэн Рафаэль, слова которого приводит Boxingnews24.com.



«Только что разговаривал с промоутером Бобом Арумом о предложении по призовому фонду боя Фьюри-Уайт. Он сказал, что сразу после этого говорил с Тайсоном Фьюри, и Тайсон сказал ему, чтобы он обязательно пригласил Джареда Андерсона, претендента года, в Великобританию для спарринга с ним. Арум сказал, что Джаред действительно будет в лагере Фьюри и будет драться в карде», — отметил Дэн Рафаэль.



Место и дата проведения боя Фьюри против Уайта ещё не определены.

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