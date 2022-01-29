Кокляев — о бое Дацика с Зелимханом Пулемётчиком: пульс был на отметке 100 ударов

Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился эмоциями от прошедшего вечера «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Спортивное мероприятие состоялось в ночь на 29 января мск.
«В целом очень интересно наблюдать за людьми, которые не совсем профессионалы. Да, они мастера спорта, но не профессионалы. У них и ринг меньше, и времени меньше даётся. Такая ниша занята очень интересными людьми. Мне интересно смотреть.
Честно скажу — я уже, как взрослый человек, научился жить с пульсом 60 ударов в минуту. Сегодня у меня было ударов 100, особенно когда смотрел бой Дацика с Пулемётчиком. Я искушённый зритель, но вот эта тема с поп-боями меня очень радует. Поздравляю Пулемётчика, ну а Славику желаю новых побед в будущем», — приводит слова Кокляева «РЕН ТВ».
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