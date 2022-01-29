«Хорошего человека должно быть много». Хабиб рассказал, каков его нынешний вес

Экс-чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что значительно прибавил в весе. После завершения турнира Eagle FC 44 к нему подошёл соотечественник, боец ММА Сергей Харитонов и пообщался на эту тему. Видеозапись доступна на канале «Ушатайка: Спорт-экспресс» в YouTube.
Харитонов: «Хабиб, килограммов 95 весишь, наверное?»
Хабиб: «Чуть меньше, 90 где-то».
Харитонов: «Прибавил, прибавил».
Хабиб: «Ну а что делать? Хорошего человека много должно быть».
Харитонов: «Ты своё отгонял уже».
Напомним, Харитонов выступал в главном событии Eagle FC 44. Россиянин встречался с представителем Нидерландов Тайроном Спонгом, одолев его техническим нокаутом во втором раунде.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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