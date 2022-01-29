Кадыров: АСА — промоушен с мировым именем

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подвёл итоги турнира ACA 135, состоявшегося накануне в Грозном.
«В Грозном, друзья, завершился грандиозный вечер смешанных единоборств ACA 135. Турнир провёл промоушен с мировым именем Absolute Championship Akhmat. Я с удовольствием вместе с дорогими братьями посетил мероприятие. Компанию нам составил прославленный боксёр, действующий чемпион мира, обладатель титулов WBC и IBF Артур Бетербиев.
Это был зрелищный вечер. Буквально каждый бой выдался захватывающим и бескомпромиссным. Главной интригой турнира, которую так ждали три года любители ММА, стало противостояние между представителями БК «Ахмат», моими младшими братьями — Абдул-Рахманом Дудаевым и Рустамом Керимовым.
Все понимали, что из двух одноклубников победителем в клетке будет только один. Оба бойца не уступали друг другу ни по одному параметру. В итоге триумфатора напряжённого поединка пришлось объявлять судьям. Им оказался Рустам Керимов. В тяжёлом бою ему удалось вырвать победу у Абдул-Рахмана Дудаева. Было трогательно его решение посвятить свою первую победу за БК «Ахмат» нашему первому президенту, Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову.
Титульный поединок между нашим Абдул-Рахманом Джанаевым и чемпионом лиги АСА в среднем весе Магомедрасулом Гасановым также стал не менее зрелищным. В 4-м раунде действующий чемпион лиги техническим нокаутом подтвердил свой титул, отстояв его у претендента на пояс.
Уверенную победу также одержал представитель БК «Ахмат» Адлан Ибрагимов. Он выиграл у бразильца Карлоса Эдуардо.
Показал очень красивый бой и Шамиль Шахбулатов. Он проявил свои лучшие бойцовские качества и вырвал победу удушающим приёмом у опытного бойца Игоря Жиркова.
Расул Албасханов также выиграл у бразильского бойца Александро Прайя.
Я с удовольствием поздравляю Рустама Керимова и всех остальных победителей с заслуженными победами! Желаю им покорения новых вершин в спорте!
Выражаю благодарность дорогому брату, президенту БК «Ахмат» Абузайду Висмурадову, а также всему тренерскому штабу клуба за хорошую подготовку спортсменов. «Ахмат» — сила!» — написал в своём «инстаграме» Рамзан Кадыров.
- 29 января 2022
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