Бейдер защитил титул в тяжёлом весе в бою с россиянином Молдавским на Bellator 273

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся главный бой турнира Bellator 273, в котором встретились 38-летний американский чемпион лиги в тяжёлом весе Райан Бейдер (28-7 MMA, 6-2 BMMA) и 29-летний обладатель титула временного чемпиона россиянин Валентин Молдавский (11-1 MMA, 6-0 BMMA).

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Бейдера единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 48-47.

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Bellator 273. Основной кард

Райан Бейдер — Валентин Молдавский. Победа Бейдера единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47).

Бенсон Хендерсон — Ислам Мамедов. Победа Хендерсона раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Генри Корралес — Эйден Ли. Победа Корралеса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Сабах Хомаси — Джалил Уиллис. Победа Хомаси сабмишеном в 1-м раунде треугольником.

«Чемпионат» провёл текстовую LIVE-трансляцию турнира Bellator 273.