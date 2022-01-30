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Бейдер защитил титул в тяжёлом весе в бою с россиянином Молдавским на Bellator 273

Бейдер защитил титул в тяжёлом весе в бою с россиянином Молдавским на Bellator 273
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся главный бой турнира Bellator 273, в котором встретились 38-летний американский чемпион лиги в тяжёлом весе Райан Бейдер (28-7 MMA, 6-2 BMMA) и 29-летний обладатель титула временного чемпиона россиянин Валентин Молдавский (11-1 MMA, 6-0 BMMA).

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Бейдера единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 48-47.

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Bellator 273. Основной кард

Райан Бейдер — Валентин Молдавский. Победа Бейдера единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47).
Бенсон Хендерсон — Ислам Мамедов. Победа Хендерсона раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Генри Корралес — Эйден Ли. Победа Корралеса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
Сабах Хомаси — Джалил Уиллис. Победа Хомаси сабмишеном в 1-м раунде треугольником.

«Чемпионат» провёл текстовую LIVE-трансляцию турнира Bellator 273.

Молдавский проиграл Бейдеру. Американские судьи оставили пояс своему бойцу. LIVE Молдавский проиграл Бейдеру. Американские судьи оставили пояс своему бойцу. LIVE
Bellator 2022. Bellator 273, Финикс, США
Райан Бейдер (W) - Валентин Молдавский
30 января 2022, воскресенье. 07:30 МСК
Райан Бейдер
Окончено
UD
Валентин Молдавский
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