Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Источник: Гассиев отказался от боя с непобеждённым хорватским тяжеловесом Хрговичем

Источник: Гассиев отказался от боя с непобеждённым хорватским тяжеловесом Хрговичем
Комментарии

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев отклонил предложение провести бой с непобеждённым хорватским бойцом Филипом Хрговичем. Об этом у себя в «твиттере» рассказал журналист Дан Рафаэль, ссылаясь на свой источник.

Как сообщил Рафаэль, Мурат продолжает восстанавливаться после перелома руки.

Напомним, предыдущий бой Гассиев провёл в июле 2021 года. Тогда российский спортсмен праздновал победу нокаутом в поединке за пояс WBA Asia в супертяжёлом весе с представителем Германии Михаэлем Валлишем. В общей сложности Гассиев одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

25 декабря 2021 года Гассиев должен был встретиться с украинцем Андреем Руденко, однако бой был отменён из-за перелома у Гассиева.

Новость по теме
Мурату Гассиеву предложили бой с непобеждённым хорватским тяжеловесом Хрговичем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022