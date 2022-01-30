Источник: Гассиев отказался от боя с непобеждённым хорватским тяжеловесом Хрговичем

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев отклонил предложение провести бой с непобеждённым хорватским бойцом Филипом Хрговичем. Об этом у себя в «твиттере» рассказал журналист Дан Рафаэль, ссылаясь на свой источник.



Как сообщил Рафаэль, Мурат продолжает восстанавливаться после перелома руки.



Напомним, предыдущий бой Гассиев провёл в июле 2021 года. Тогда российский спортсмен праздновал победу нокаутом в поединке за пояс WBA Asia в супертяжёлом весе с представителем Германии Михаэлем Валлишем. В общей сложности Гассиев одержал 28 побед и потерпел одно поражение.



25 декабря 2021 года Гассиев должен был встретиться с украинцем Андреем Руденко, однако бой был отменён из-за перелома у Гассиева.

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