Кёртис Блэйдс назвал себя самым сложным соперником для Джона Джонса

Тяжеловес UFC Кёртис Блейдс считает, что он может стать самым неудобным соперником для Джона Джонса.

«Стилистически я худший оппонент для Джонса, потому что я собираюсь задействовать грэпплинг. Я не говорю, что я самый сильный, но я думаю, что я более вариативен. Например, когда он выйдет против Фрэнсиса Нганну, Стипе Миочича, Сириля Гана или Деррика Льюиса, то будет знать, что все они будут просто наносить удары. Он знает это. Люди не знают, как преодолеть его длинную дистанцию. Лучший способ преодолеть его — это попасть в клинч. Но эти парни не хотят этого.

Льюис не хочет идти в клинч, Нганну не хочет идти в клинч, они всегда ищут нокаут. Но он не даст им этой возможности с дистанции. А я? Ему придется беспокоиться каждый раз, когда он будет наносить удар ногой, ведь я могу схватить его. И он будет немного более нерешительным», — приводит слова Блэйдса MMA News.