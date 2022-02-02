Молдавский объяснил, что могло повлиять на его поражение в бою с Бейдером на Bellator 273

Российский тяжеловес Валентин Молдавский прокомментировал своё поражение в бою с американцем Райаном Бейдером на турнире Bellator 273. По мнению Валентина, на итоговый результат мог повлиять его нокдаун в первом раунде.



«Нужно было забирать бой. Честно, я думал, что я его забрал, хоть и на тоненького. Мне так казалось. Но мы выступали у него дома, и было понятно, что, скорее всего, победу отдадут Бейдеру. Если бы мы дрались в другом штате… В любом случае я сам виноват — надо было убедительнее забирать бой.



Претензии к судьям? Не то чтобы претензии… Думал, что победу отдадут мне. Но вышло вот так. Вообще ничего не получилось. Какой-то сумбур и кипиш после пропущенного в первом раунде. Я без обманного движения кинулся вперёд, думал сразу попасть, а нарвался на встречный оверхенд. И это мне чуть-чуть сбило картинку. Не знаю, как я отдал четвёртый раунд. Это было как-то странно — где-то, видимо, подсел. Вроде сделал всё в пятом раунде, на что оставались силы. Думал, вроде затащил его. Пока не смотрел бой, но есть желание пересмотреть. Думаю, на многое повлиял мой нокдаун в первом раунде», — приводит слова Молдавского «Матч ТВ».

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт: