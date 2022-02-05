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Хабиб Нурмагомедов присоединился к тренировочному лагерю Махачева

Хабиб Нурмагомедов присоединился к тренировочному лагерю Махачева
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30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, выложил новый пост в «инстаграме». Махачев сообщил, что экс-чемпион лиги Хабиб Нурмагомедов присоединился к его тренировочному лагерю.

«Главный тренер присоединился к лагерю», — подписал фото Махачев, отметив в записи Хабиба.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Напомним, следующий поединок Махачев проведёт с бойцом смешанных единоборств Бенеилом Дариушем. Противостояние состоится в ночь с 26 на 27 февраля в рамках UFC Fight Night.

В последний раз Махачев сражался с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Дариуш в последний раз дрался в мае 2021 года, победив Тони Фергюсона единогласным решением судей.

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