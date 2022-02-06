«Голодная, но мотивированная». Валентина Шевченко показала свою фотографию из 2007 года
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Киргизский боец смешанных единоборств Валентина Шевченко опубликовала в «Твиттере» свою архивную фотографию, которая была сделана в 2007 году.
«Одно из самых приятных занятий дома — находить старые фотографии!
Эта была сделана в 2007 году перед чемпионатом Муайтай. Несколько дней до взвешивания — голодна, хочу пить, но мотивированная!» — подписала фото Шевченко.
Публикация доступна в «твиттере» Валентины Шевченко.
Последний бой Шевченко провела на турнире UFC 266, где встречалась с представительницей США Лорен Мёрфи. Бой завершился победой Валентины нокаутом на четвёртой минуте четвёртого раунда.
Ранее Шевченко рассказала о знакомстве с известной российской журналисткой и телеведущей Тиной Канделаки.
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