Александр Емельяненко показал анонс боя с Джеффом Монсоном
Поделиться
Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав анонс турнира Hardcore FC, на котором ему предстоит поединок с Джеффом Монсоном. Бой пройдёт 23 февраля 2022 года в Москве на «ЦСКА-Арене».
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Напомним, в последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере.
50-летний Монсон провёл последний официальный поединок в 2016 году, победив Алекса Кардо.
Комментарии
- 7 февраля 2022
-
18:50
-
18:05
-
16:46
-
15:55
-
14:34
-
13:49
-
12:58
-
12:16
-
11:38
-
10:36
-
09:28
-
00:13
- 6 февраля 2022
-
23:28
-
21:56
-
20:43
-
19:40
-
18:25
-
17:41
-
17:17
-
16:03
-
14:57
-
14:32
-
13:28
-
11:27
-
11:12
-
10:40
-
10:05
-
09:35
-
09:21
-
07:58
-
07:38
-
07:19
-
06:33
-
06:22
-
06:08
Партнерский контент