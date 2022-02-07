Александр Емельяненко показал анонс боя с Джеффом Монсоном

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав анонс турнира Hardcore FC, на котором ему предстоит поединок с Джеффом Монсоном. Бой пройдёт 23 февраля 2022 года в Москве на «ЦСКА-Арене».

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Напомним, в последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере.



50-летний Монсон провёл последний официальный поединок в 2016 году, победив Алекса Кардо.