«На мне было небольшое давление». Рашад Эванс — про свой бой в промоушене Хабиба

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC Рашад Эванс прокомментировал свою победу в бою с бразильцем Габриэлем Чеко на турнире Eagle FC 44.

«За последние несколько лет я многое переосмыслил, и это вернуло мне соревновательный дух. Также вся эта история с пандемией позволила взглянуть на вещи в перспективе. Это заставило меня захотеть соревноваться. Мне казалось, что у людей не хватает времени на то, что они действительно любят делать.

На мне было небольшое давление перед боем, хотя я пытался себя убедить, что оно отсутствует. Но я должен был разжечь в себе огонь. Я был очень счастлив после боя, потому что давно не выступал. Выйти на бой и выступить так, как я это сделал, значит для меня очень много. Это было что-то, чего я не чувствовал долгое время и чего мне не хватало. Мне не хватало этого чувства, когда ты выходишь и достигаешь своей цели», — приводит слова Эванса BJPenn.