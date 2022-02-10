Россиянка Кармаева рассказала, что сподвигло её перейти из гимнастики в ММА

Российская спортсменка Анастасия Кармаева, выигравшая золотую медаль на чемпионате мира по ММА в Абу-Даби в категории до 61,2 килограммов, рассказала, что сподвигло её сменить вид спорта и перейти из гимнастики в смешанные единоборства.
«Переход из гимнастики в ММА был связан с тем, что в детстве я пообещала своей маме стать чемпионкой мира. В 4 года она привела меня в гимнастический зал, и там я сказала ей: «Мам, мы станем чемпионами мира». Время шло, мне было уже 16 лет, но то, что другим девочкам давалось с первого раза, мне давалось с третьего. Мне приходилось нарабатывать, оставаться после тренировок, чтобы догнать уровень остальных. И вот я выполняю «Кандидата в мастера спорта», но кажется, что до «мира» нужно будет тренироваться еще столько же. А тогда как раз гремел бой Хабиба и Конора. Мне так понравилось, я загорелась. Пришла на пробную тренировку, и всё — так и осталась в зале. В итоге обещание я сдержала.
Да, определенно гимнастика помогает в ММА. Гимнастика — это отличная база для любого вида спорта. У нас задействованы абсолютно все группы мышц во время тренировки, плюс растяжка. Когда я только пришла в единоборства, первое, что я начала делать успешно — это зрелищные удары ногами. Потому что растяжка это позволяла. Сейчас это также помогает мне в грэпплинге», — приводит слова Кармаевой Metaratings.
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