Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб победил Холлоуэя в первом в истории бою в метавселенной

Хабиб победил Холлоуэя в первом в истории бою в метавселенной
Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в первом в истории боксёрском поединке в метавселенной геймеров LegionFarm. Соперником Хабиба был бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй.

Хабиб отпраздновал победу, нанеся в общей сложности 98 ударов по своему сопернику. Холлоуэю удалось нанести 65 ударов.

После поединка Хабиб подчеркнул, что получил удовольствие, и выразил мнение, что за метавселенными будущее.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Новость по теме
Стерлинг — о допинге: Хабиб был чист, он придерживался правил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022