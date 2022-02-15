Виталий Кличко: любовь к Киеву — это записаться в бригаду территориальной обороны
Поделиться
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко опубликовал новый пост в своём «инстаграме», в котором выразил свою преданность городу, являющемуся столицей Украины.
«Любовь к Киеву — это записаться в бригаду территориальной обороны», — гласит подпись Виталия.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Виталия Кличко.
Последний поединок Виталий Кличко провёл в сентябре 2012 года, победив Мануэля Чарра. Всего на счету украинского боксёра 45 побед (в том числе 41 нокаутом) и два поражения.
Ранее Виталий рассказал, что его брат, бывший украинский чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко подал заявление и документы для присоединения к бригаде территориальной обороны города Киева.
Новость по темеВладимир Кличко вступил в бригаду территориальной обороны Киева
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
13:43
-
12:44
-
11:34
-
10:48
-
09:39
-
00:46
- 14 февраля 2022
-
23:45
-
22:55
-
21:46
-
20:46
-
19:10
-
18:37
-
17:53
-
16:42
-
15:42
-
15:07
-
14:38
-
13:42
-
12:59
-
11:59
-
11:32
-
10:46
-
09:59
-
06:53
-
00:43
-
00:00
- 13 февраля 2022
-
22:41
-
21:40
-
20:37
-
19:39
-
18:22
-
17:36
-
17:01
-
16:10
-
15:33
Партнерский контент