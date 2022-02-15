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Виталий Кличко: любовь к Киеву — это записаться в бригаду территориальной обороны

Виталий Кличко: любовь к Киеву — это записаться в бригаду территориальной обороны
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко опубликовал новый пост в своём «инстаграме», в котором выразил свою преданность городу, являющемуся столицей Украины.

«Любовь к Киеву — это записаться в бригаду территориальной обороны», — гласит подпись Виталия.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Виталия Кличко.

Последний поединок Виталий Кличко провёл в сентябре 2012 года, победив Мануэля Чарра. Всего на счету украинского боксёра 45 побед (в том числе 41 нокаутом) и два поражения.

Ранее Виталий рассказал, что его брат, бывший украинский чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко подал заявление и документы для присоединения к бригаде территориальной обороны города Киева.

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