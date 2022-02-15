Брок Леснар: Уайт — нормальный парень. Хотя мне могли бы заплатить и больше

Именитый ветеран ММА Брок Леснар поделился мнением о президенте UFC Дане Уайте.
«Я бы сказал, что Дана Уайт — нормальный парень. Я получил от него много денег. Хотя, быть может, мне могли бы заплатить и больше», — приводит слова Леснара Yahoo Sports со ссылкой на его выступления для on The Pat McAfee Show.
Ранее недовольство финансовыми условиями в промоушене Уайта высказывал франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну. Фрэнсис заявлял, что больше не будет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс.
44-летний Леснар шесть раз становился чемпионом WWE, три раза — чемпионом Вселенной WWE. Кроме того, Брок является чемпионом UFC в тяжёлом весе. В своё время много говорили о его возможном поединке с прославленным российским бойцом Фёдором Емельяненко.
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