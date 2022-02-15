Генри Сехудо высказался о возможном бое Махачева и Оливейры

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо поделился мыслями о потенциальном поединке с участием российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева и действующего чемпиона UFC в лёгком весе, бразильца Чарльза Оливейры.



«Чарльз — тоже крупный парень. Я бы даже сказал огромный. Не знаю, так ли хорош грэпплинг Ислама, как его тейкдауны. При этом хотел бы подчеркнуть, что они оба мои друзья, поэтому пусть победит сильнейший.



По моему мнению, Ислам — сильный боец, но он ещё слишком молод. При этом у него отличная школа. Однако самая большая угроза для всех парней, выступающих в лёгком весе – Чарльз Оливейра», — сказал Сехудо в интервью на канале Helen Yee Sports в YouTube.