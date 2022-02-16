Флойд Мейвезер ответил на обвинения Логана Пола

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер ответил на обвинения блогера Логана Пола в том, что он до сих пор не заплатил ему за их выставочный поединок.



«Для них это реальные деньги, мне нравятся блогеры. Но для получения оплаты за платные трансляции нужно время. Ничего не происходит быстро. Я до сих пор собираю чеки за бои, которые были семь или восемь лет назад. Наслаждайся самым большим гонораром, который ты когда-либо получал в своей жизни!» — приводит слова Флойда Мейвезера BJPenn.



Регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты. При условии, что схватка продлится всё предусмотренное время, победитель не должен был быть объявлен, что и произошло. При этом нокдауны и нокауты правилами были разрешены.



Гарантированный гонорар Мейвезера составил $ 10 млн. Помимо этого, он получил 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар должен был составить $ 250 тыс. и 10% от продаж платных трансляций.

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