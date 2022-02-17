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Стал известен новый соперник Ислама Махачева

Стал известен новый соперник Ислама Махачева
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Журналист ESPN Бретт Окамото в своём «твиттере» сообщил о том, что травмированного Бенеила Дариуша в поединке с российским бойцом Исламом Махачевым заменит американец Бобби Грин.

Напомним, Дариуш снялся с поединка против Махачева из-за травмы лодыжки. Бой должен был состояться 27 февраля.

Последний поединок Бобби Грин провёл 13 февраля, победив Насрата Хакпараста судейским решением. Всего на его счету 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.

Что касается россиянина, то в последнем поединке Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

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Источник: Дариуш снялся с боя против Махачева из-за травмы
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