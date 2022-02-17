Махачев отреагировал на отмену боя с Дариушем

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, выложил новый пост в «Инстаграме», в котором высказался по поводу отмены боя с Бенеилом Дариушем.

«Другой соперник, цель та же. Также я хочу пожелать Бенеилу скорейшего выздоровления и удачи. Я искренне верю, что мы встретимся в будущем», — написал Махачев.

Напомним, травмированного Дариуша заменит американец Бобби Грин.

Последний поединок Бобби Грин провёл 13 февраля, победив судейским решением Насрата Хакпараста. Всего на его счету 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.



Что касается россиянина, то в последнем поединке Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.