Николас Мотта о Пэдди Пимблетте: он слишком много говорит

Бразильский боец смешанных единоборств Николас Мотта назвал датского бойца Дамира Хаджовича и британца Пэдди Пимблетта в качестве идеальных противников. Мотта выразил уверенность, что нокаутирует Пимбетта даже на его родине.
«Я бы хотел сразиться с Дамиром Хаджовичем, потому что мы собирались драться в мае, но мне пришлось отказаться. Мне очень стыдно, что я отказался, хотя я получил травму. Ещё один парень, с которым я бы очень хотел сразиться, это англичанин Пэдди Пимблетт. Он мне не очень нравится. Он слишком много говорит, и у него много шумихи. Я хотел провести бой с ним в Лондоне и нокаутировать его в его родном городе. Это было бы прекрасно. Я делал это много раз в США, нокаутируя кого-то в его родном городе. Это потрясающе», — передаёт слова Мотты MMA Fighting.
Мотта рассказал, что UFC однажды пыталась заказать его бой с Пимблеттом в Лондоне в 2021 году, но его тренер посоветовал ему отказаться от этой идеи, предпочтя дождаться боя в США. В итоге UFC отменила лондонский кард.
Напомним, в ночь с 19 на 20 февраля Мотта проведёт бой с американцем Джимом Миллером на турнире UFC Vegas 48.
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