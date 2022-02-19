Завуров: ничто не мешает провести схватку по грэпплингу между Хабибом и Сен-Пьером
Поделиться
Президент EFC Шамиль Завуров допустил возможность организации поединка по грэпплингу между экс-чемпионом UFC в лёгком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.
«Я думаю, что ничто не мешает провести эту схватку в Майами. Хабиб всё время в форме. Я подписан на Сен-Пьера в «Инстаграме» и вижу, что он всегда в форме, тренируется. Хабиб настолько фанат спорта, что всё время держит себя в форме. Ничего не мешает провести схватку между ними. Было бы интересно. Можно было бы эту схватку организовать на одном из турниров EFC в США», — приводит слова Завурова «Спорт-экспресс».
Отметим, что Хабиб не раз говорил о желании провести бой с Сен-Пьером.
Комментарии
- 19 февраля 2022
-
11:08
-
10:39
-
10:00
-
09:34
-
06:11
-
05:16
-
03:17
-
00:34
- 18 февраля 2022
-
22:49
-
21:55
-
21:40
-
20:03
-
19:37
-
18:36
-
17:57
-
16:51
-
16:30
-
16:14
-
15:48
-
14:44
-
14:05
-
13:26
-
12:28
-
12:09
-
11:41
-
10:56
-
10:16
-
09:32
-
09:17
-
00:12
-
00:09
- 17 февраля 2022
-
22:45
-
22:02
-
21:00
-
19:59
Партнерский контент