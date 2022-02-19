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Завуров: ничто не мешает провести схватку по грэпплингу между Хабибом и Сен-Пьером

Завуров: ничто не мешает провести схватку по грэпплингу между Хабибом и Сен-Пьером
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Президент EFC Шамиль Завуров допустил возможность организации поединка по грэпплингу между экс-чемпионом UFC в лёгком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Я думаю, что ничто не мешает провести эту схватку в Майами. Хабиб всё время в форме. Я подписан на Сен-Пьера в «Инстаграме» и вижу, что он всегда в форме, тренируется. Хабиб настолько фанат спорта, что всё время держит себя в форме. Ничего не мешает провести схватку между ними. Было бы интересно. Можно было бы эту схватку организовать на одном из турниров EFC в США», — приводит слова Завурова «Спорт-экспресс».

Отметим, что Хабиб не раз говорил о желании провести бой с Сен-Пьером.

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