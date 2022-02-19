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Генри Сехудо обратился к Исламу Махачеву

Генри Сехудо обратился к Исламу Махачеву
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо оставил комментарий под постом россиянина Ислама Махачева в «Инстаграме», который ранее высказался о своём предстоящем поединке на турнире UFC с американцем Бобби Грином.

«Вперёд, мой брат», — написал Сехудо.

Последний поединок Бобби Грин провёл 13 февраля, победив судейским решением Насрата Хакпараста. Всего на его счету 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.

Что касается россиянина, то в последнем поединке Махачев уверенно разобрался с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде.

Ислам претендует на получение чемпионского шанса: он идёт на серии из девяти побед подряд, большая часть которых была одержана досрочно. Единственное поражение российский боец потерпел ещё в 2015 году.

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