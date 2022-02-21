Хабиб считает, что после боя с Грином Махачев подерётся за титул

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что россиянин Ислам Махачев получит титульный бой после поединка с Бобби Грином, который заменит травмированного Бенеила Дариуша.
«Дариуш после травмы должен будет провести ещё один бой. А Махачев после Грина дай бог подерётся за титул с победителем поединка Гэтжи — Оливейра. Дай бог в конце года он подерётся за титул», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире своего «инстаграма».
Последний поединок Грин провёл 13 февраля, победив судейским решением Насрата Хакпараста. Всего на его счету 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.
Что касается россиянина, то в последнем поединке он уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.
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