Александр Емельяненко провёл битву взглядов с Джеффом Монсоном

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео с битвы взглядов перед поединком с американским ветераном Джеффом Монсоном.

«Уже послезавтра, 23 февраля на турнире Hardcore MMA пройдёт наш с Джеффом Монсоном поединок на голых кулаках! Всех жду», — написал Емельяненко.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Емельяненко.

В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.

Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не побеждает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.