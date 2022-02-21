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Александр Емельяненко провёл битву взглядов с Джеффом Монсоном

Александр Емельяненко провёл битву взглядов с Джеффом Монсоном
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео с битвы взглядов перед поединком с американским ветераном Джеффом Монсоном.

«Уже послезавтра, 23 февраля на турнире Hardcore MMA пройдёт наш с Джеффом Монсоном поединок на голых кулаках! Всех жду», — написал Емельяненко.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Емельяненко.

В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.

Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не побеждает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.

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