Александр Емельяненко провёл битву взглядов с Джеффом Монсоном
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео с битвы взглядов перед поединком с американским ветераном Джеффом Монсоном.
«Уже послезавтра, 23 февраля на турнире Hardcore MMA пройдёт наш с Джеффом Монсоном поединок на голых кулаках! Всех жду», — написал Емельяненко.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Емельяненко.
В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.
Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не побеждает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.
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