А. Емельяненко перед боем с Монсоном разместил пост, посвящённый Дню защитника Отечества

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», посвятив его Дню защитника Отечества, который отмечается сегодня, 23 февраля.



«23 февраля!» — подписал фото Емельяненко.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, сегодня Александр проведёт бой с ветераном ММА, уроженцем США Джеффом Монсоном. Поединок состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» в рамках бойцовского вечера промоушена Hardcore FC «Россия против США». Противостояние будут проходить на голых кулаках.



Бой Емельяненко и Монсона, который с 2015 года является гражданином России, начнётся приблизительно в 23:30 мск. В прямом эфире соревнования покажут на официальном YouTube-канале Hardcore FC. Трансляция начнётся в 22:15 по московскому времени.