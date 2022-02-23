А. Емельяненко перед боем с Монсоном разместил пост, посвящённый Дню защитника Отечества

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», посвятив его Дню защитника Отечества, который отмечается сегодня, 23 февраля.
«23 февраля!» — подписал фото Емельяненко.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
Напомним, сегодня Александр проведёт бой с ветераном ММА, уроженцем США Джеффом Монсоном. Поединок состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» в рамках бойцовского вечера промоушена Hardcore FC «Россия против США». Противостояние будут проходить на голых кулаках.
Бой Емельяненко и Монсона, который с 2015 года является гражданином России, начнётся приблизительно в 23:30 мск. В прямом эфире соревнования покажут на официальном YouTube-канале Hardcore FC. Трансляция начнётся в 22:15 по московскому времени.
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