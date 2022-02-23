«Это моя цель». Махачев рассказал о плане на бой с Грином на предстоящем турнире UFC

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, высказался о предстоящем поединке с американцем Бобби Грином.



«Какие-то сложности из-за замены соперника? Да нет, я бы не сказал. План на бой будет тем же. Всё это время я упорно тренировался, поэтому не важно, кто там будет. Борцовское прошлое Грина? Кто это сказал? Да, он хорош в боксе, но на этом всё. Может, он и смотрел какие-то борцовские схватки, а я занимаюсь борьбой всю жизнь.



Надеюсь, что финиширую его уже в первом раунде, ведь я прекрасно знаю свои навыки. Я проведу тейкдаун, сделаю так, чтобы он потерял силы, а затем заставлю постучать. Это моя цель», — сказал Махачев в подкасте DC & RC.



Бой Махачева и Грина состоится в ночь с 25 на 26 февраля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада). Сперва Махачев должен был сразиться с Бенеилом Дариушем, однако тот был вынужден сняться из-за травмы лодыжки.