Исмаилов победил Дуродолу на турнире в Москве
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25 февраля в Москве прошёл турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в программе которого состоялись как боксёрские поединки, так и бои на голых кулаках. В главной схватке вечера российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов встретился с нигерийским боксёром Оланреваджу Дуродолой по правилам бокса.
Бой продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36).
Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения и один бой закончился вничью. Дуродолой, в свою очередь, отпраздновал 37 побед и потерпел десять поражений. Для нигерийца это поражение стало вторым за последние три боя.
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