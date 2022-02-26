Исмаилов победил Дуродолу на турнире в Москве

25 февраля в Москве прошёл турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в программе которого состоялись как боксёрские поединки, так и бои на голых кулаках. В главной схватке вечера российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов встретился с нигерийским боксёром Оланреваджу Дуродолой по правилам бокса.

Бой продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36).

Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения и один бой закончился вничью. Дуродолой, в свою очередь, отпраздновал 37 побед и потерпел десять поражений. Для нигерийца это поражение стало вторым за последние три боя.