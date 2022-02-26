Минеев объяснил, в каком случае Дуродола победил бы Исмаилова

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о состоявшемся поединке между его соотечественником Магомедом Исмаиловым и нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой проходил по правилам бокса и завершился в пользу Исмаилова. По мнению Минеева, Дуродола мог бы взять верх, если бы противостояние проходило в формате не четырёх раундов, а хотя бы шести.



«Я посмотрел все четыре раунда. Видел эти удары в первом раунде, видел, как попадал Исмаилов, видел, как попадал Дуродола. Скажу так: по истечении четырёх раундов это была оптимальная дистанция для Исмаилова, и Дуродоле не хватило, наверно, пару раундов, чтобы закончить бой в свою пользу», — сказал Минеев в «сториз» своего «Инстаграма».