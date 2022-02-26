Конор Макгрегор рассказал, когда планирует вернуться в октагон

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор назвал примерные сроки возвращения в октагон.



«Может быть, если Оливейра будет мудрым, он может подождать ещё месяц или два. Мне кажется, что в июле всё будет в порядке. Пока не могу точно сказать, слишком рано. Если я буду спарринговать в апреле, мае, июне, июле, я мог бы дать пощёчину большинству этих парней в конце апреля, понимаете, о чём я? Спарринг может превратиться в драку», — сказал Макгрегор в интервью на канале SevereMMA в YouTube.



Напомним, Макгрегор не участвует в поединках с тех пор, как сломал ногу в противостоянии с американцем Дастином Порье. Бойцы проводили бой в ночь с 10 на 11 июля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Порье тогда одержал победу в первом раунде.