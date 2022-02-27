Президент UFC Дана Уайт: Ислам Махачев будет драться за титул
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал о звонке от президента UFC Даны Уайта. По словам Махачева, Дана ему сказал, что он будет драться в титульном поединке.
«Когда мы шли сюда, позвонил Дана. Он сказал: «Ислам заслужил. Он будет драться за титул», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Напомним, в ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 49 Махачев встречался с американцем Бобби Грином и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Теперь в активе Ислама 22 победы в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение, которое он потерпел ещё в 2015 году, когда проиграл бразильцу Адриано Мартинсу техническим нокаутом.
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