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Фергюсон заявил, что готов провести бой с дос Аньосом и был готов драться с Махачевым

Фергюсон заявил, что готов провести бой с дос Аньосом и был готов драться с Махачевым
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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон рассказал о поступившем предложении провести бой с бразильским бойцом UFC Рафаэлем дос Аньосом. Изначально дос Аньос 5 марта должен был провести поединок с киргизским бойцом Рафаэлем Физиевым, но его пришлось отменить из-за коронавируса у последнего.

«Нам предложили сразиться с Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 272 на коротком уведомлении. Мы более чем готовы к этому. Мы были также готовы победить этого олуха Ислама Махачева в прошлые выходные, но звонка так и не получили», — написал Фергюсон в своём «твиттере».

Дос Аньос свой последний бой провёл в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей. Всего на счету Рафаэля дос Аньоса 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 13 поражений.

Фергюсон на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США) проиграл Бенеилу Дариушу. Это поражение стало третьим подряд для Тони.

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