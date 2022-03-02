Михаил Кокляев показал, как тренировался с медведем. Видео
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Известный российский стронгмен Михаил Кокляев разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав свой тренировочный процесс.
«С первым днём весны, братья и сёстры. Мы с Денисом и Мишаткой Томом передаём вам физкульт привет из леса. В давние времена «комами» называли медведей, а праздник весеннего равноденствия носил имя Комоедица. Ведь медведи, сладко проспав в своих берлогах холодные зимние месяцы, чуяли приход тепла и просыпались, как и природа весной. Вот и повелось: «первый блин – комам», иными словами – медведям», — написал Кокляев.
Михаил Кокляев показал, как тренировался с медведем:
Ранее Кокляев высказался о поединке с участием знаменитого российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика и Зелимхана Пулемётчика Дукаева.
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