Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Михаил Кокляев показал, как тренировался с медведем. Видео

Михаил Кокляев показал, как тренировался с медведем. Видео
Комментарии

Известный российский стронгмен Михаил Кокляев разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав свой тренировочный процесс.

«С первым днём весны, братья и сёстры. Мы с Денисом и Мишаткой Томом передаём вам физкульт привет из леса. В давние времена «комами» называли медведей, а праздник весеннего равноденствия носил имя Комоедица. Ведь медведи, сладко проспав в своих берлогах холодные зимние месяцы, чуяли приход тепла и просыпались, как и природа весной. Вот и повелось: «первый блин – комам», иными словами – медведям», — написал Кокляев.

Михаил Кокляев показал, как тренировался с медведем:

Ранее Кокляев высказался о поединке с участием знаменитого российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика и Зелимхана Пулемётчика Дукаева.

Новость по теме
Вячеслав Дацик: хорошие слова мне сегодня сказал Лебедев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022