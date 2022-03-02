Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин отреагировал на санкции IMMAF

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал санкции со стороны Международной федерации смешанных единоборств. Напомним, ранее совет Международной федерации смешанных боевых единоборств IMMAF принял решение приостановить членство Союза ММА России.



«Очевидно, что спорт превратился в политический инструмент. Давно попран принцип — спорт вне политики. Наши бойцы являются не просто лучшими, они задают планку ММА в мире. Сборная, которая 8 лет подряд занимала первое общекомандное место на чемпионатах мира и Европы, лишена возможности доказать своё лидерство. Ребята, которые годами шли к этому, несправедливо отстранены от выступлений на престижных соревнованиях», — заявил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.