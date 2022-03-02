Титульный бой на АСА 137 перенесён. Тони Джонсон не смог вылететь из США

Американский боец ACA Тони Джонсон не смог вылететь из США в Россию на чемпионский бой из-за увеличения времени оформления виз. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Тони Джонсон должен был провести свою третью защиту титула против россиянина Салимгерея Расулова, но в установленный срок не получил визу в Россию, и их бой будет перенесён на неопределённый срок. Главным боем ACA 137, который пройдёт в краснодарском «Баскет-холле», станет чемпионский бой, в котором Муслим Магомедов проведёт защиту против соотечественника Григора Матевосяна.

Полный кард турнира ACA 137:

Григор Матевосян (Россия) — Муслим Магомедов (Россия)

Артём Фролов (Россия) — Рене Пессоа (Бразилия)

Рамазан Кишев (Россия) — Фелипе Фроес (Бразилия)

Абдул-Рахман Темиров (Россия) — Алексей Полпудников (Россия)

Мухамед Коков (Россия) — TBA

Байзет Хатхоху (Россия) — Илья Ходкевич (Беларусь)

Мурад Абдулаев (Россия) — Альфредо Соуза (Бразилия)

Леван Макашвили (Грузия) — Леонардо Лимбергер (Бразилия)

Мехди Байдулаев (Россия) — Уолтер Перейра (Бразилия)

Хамзат Аушев (Россия) — Анатолий Бойко (Россия)

Алан Гомес (Бразилия) — Гога Шаматава (Россия)

Евгений Бондарев (Россия) — Нашхо Галаев (Россия)

Халид Сатуев (Россия) — Херберт Батиста (Бразилия).