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Титульный бой на АСА 137 перенесён. Тони Джонсон не смог вылететь из США

Титульный бой на АСА 137 перенесён. Тони Джонсон не смог вылететь из США
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Американский боец ACA Тони Джонсон не смог вылететь из США в Россию на чемпионский бой из-за увеличения времени оформления виз. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Тони Джонсон должен был провести свою третью защиту титула против россиянина Салимгерея Расулова, но в установленный срок не получил визу в Россию, и их бой будет перенесён на неопределённый срок. Главным боем ACA 137, который пройдёт в краснодарском «Баскет-холле», станет чемпионский бой, в котором Муслим Магомедов проведёт защиту против соотечественника Григора Матевосяна.

Полный кард турнира ACA 137:
Григор Матевосян (Россия) — Муслим Магомедов (Россия)
Артём Фролов (Россия) — Рене Пессоа (Бразилия)
Рамазан Кишев (Россия) — Фелипе Фроес (Бразилия)
Абдул-Рахман Темиров (Россия) — Алексей Полпудников (Россия)
Мухамед Коков (Россия) — TBA
Байзет Хатхоху (Россия) — Илья Ходкевич (Беларусь)
Мурад Абдулаев (Россия) — Альфредо Соуза (Бразилия)
Леван Макашвили (Грузия) — Леонардо Лимбергер (Бразилия)
Мехди Байдулаев (Россия) — Уолтер Перейра (Бразилия)
Хамзат Аушев (Россия) — Анатолий Бойко (Россия)
Алан Гомес (Бразилия) — Гога Шаматава (Россия)
Евгений Бондарев (Россия) — Нашхо Галаев (Россия)
Халид Сатуев (Россия) — Херберт Батиста (Бразилия).

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