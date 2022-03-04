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Альварес высказался о перспективе провести бой с чемпионом UFC Усманом

Альварес высказался о перспективе провести бой с чемпионом UFC Усманом
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Чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес поделился мыслями о возможности проведения поединка с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Может быть. Почему бы и нет? Никогда не нужно говорить «нет». Мой тренер рассказал мне о такой возможности, и я ответил: «Хорошо, если ты так считаешь», — приводит слова Альвареса MMA Fighting со ссылкой на его выступление в подкасте The MMA Hour.

Напомним, в ноябре прошлого года Альварес нокаутировал американца Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса.

Что касается Усмана, то он в последний раз сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 268, где ему противостоял американец Колби Ковингтон. Победу единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) одержал Усман.

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