Физиев обратился к дос Аньосу после его победы в бою с Мойкано

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев разместил новый пост в своём «твиттере», где поздравил своего тёзку, бразильца Рафаэля дос Аньоса с победой над 32-летним соотечественником Ренато Мойкано.

«Мои поздравления, Рафаэль. Отличное выступление, но я всё ещё хочу доказать, что я лучший Рафаэль в UFC. Давай вернёмся к этому», — написал Физиев.



Бой между дос Аньосом и Мойканопроходил в ночь на 6 марта мск в Лас-Вегасе (США) и был соглавным событием турнира UFC 272. Победу по его итогам единогласным решением судей праздновал Рафаэль. Для дос Аньоса этот успех стал вторым кряду в UFC и 31-м за карьеру в смешанных единоборствах при 13 поражениях. Мойкано, вышедший на коротком уведомлении после травмы Физиева, потерпел пятое поражение за карьеру в ММА, также на его счету 16 побед.